Çocukluğum, okul yıllarım, eskiler, eski zamanlar.. Dedem Tayyar Kobak ve dedemin babası Ahmet Kobak’tan bize emanet kalan, zamanında Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’ten mübadele ile evini barkını oralarda bırakmış ve sonrasında buraya gelmiş olan Kobak ailesine göstermiş olduğu yerde yıllardır faaliyet gösteren bir babadan oğula işletmesi olan “Kobak Kırtasiye” önümüzdeki hafta kapılarını kapatıyor. Bir zamanlar okul çantası, gazete, dergi, kitap, defter ve damga pulunun da raflarda yer aldığı, İzmit’te artık sayıları tükenmekte olan eski İzmit ve İzmitlilerin bildiği, tanıdığı, konuştuğu babam Ahmet ve amcam Selim Kobak’ın yıllardır alın teri, emek, sevgi, saygı, güler yüz, karşılıklı güven ve dayanışma içerisinde işlettiği, yer olarak çok da büyük olmamasına rağmen İzmitlilerin yüreğinde koskocaman yer etmiş Kobak Kırtasiye’nin vitrinindeki ışıklı dönen dünya küreleri, hesap makineleri, kalemler, evrak rafları , mavi vitrin ile birlikte tarihe karışacak. Bilenler bilir bütün gün o dükkana her gün aynı saatte uğrayan kişiler vardır. Kimisi kırtasiye ihtiyaçları için, kimisi fotokopi için, kimisi faks için gelir buraya. Aynı zamanda bir gün bile aksatmadan sadece merhaba demek, hatır sormak için gelen de, oturup bir çay eşliğinde günlük konulardan konuşan da, sadece espri yapmak iki hoşsohbet insanla bir arada olmak ve bir çok şeyden uzaklaşmak İçin gelen de vardır. İzmit’ e ilk defa gelen yerli ve yabancı turistin ilk defa uğradığı yerdir Kobak Kırtasiye bu kentte. Hatta çoğu kez yabancılarla telefonda konuşmuşluğum vardır, kimisi adres, kimisi bir eksik sorar. İçeriye girenin mis gibi İzmit hatta eski İzmit kokuyor dediği çok çok önemli bir yerdir. Eminim çoğu kişi için boşluğa düşmek olacak Kobak Kırtasiye’nin kapanması. Seyyar satıcısı, dilencisi, yaşlısı, akıllısı, delisi buraya uğramadan yapamaz çünkü dedim ya orası çoğu kişinin bir çok şeyden uzaklaştığı, güler yüzün var olduğu bir yerdir. İnsana verilen değerin gerçek olduğu, herkese saygı duyulan, dededen gelen efendiliğin, cömertliğin, saygınlığın yer bulmuş halidir. Eski kokar her yer, bunu kapısından içeriye girdiğiniz an hissedersiniz. Sabahları bir başka olur, çay olur, gazeteler olur. Öğlenleri çoğu kişinin uğradığı güzel bir yer olur. Akşamları ise çınar ağaçlarındaki kuşlarla birlikte eve dönme vaktinin hatırlandığı bir başka yer olur. Zor zamanların kurtarıcı kapısı olmuştur bu dükkan, kimi için çantasını bıraktığı, kiminin yer sorduğu, kiminin akıl danıştığı. . Hiç unutmam depremin hemen akabinde babam dükkanı açmış (amcam İzmit’te değil, yazlıktaydı o sırada), İzmit’teki bir çok insanı dükkanını açması konusunda yüreklendirmiş, cesaret vermiş, çoğu kişinin fotokopi faks ihtiyacını gidermişti. Ben de o sırada oradaydım, çabasını hiç unutmam. Deprem korkusu içimde ona yardım etmeye çalışıyordum.

Öyle çok özleyeceğim ki bu dükkanı ben, ne kadar anlatsam da bunu ifade edemem, aktaramam gibi geliyor. Duvarlarındaki dedemin eski fotoğraflarını, camlı silgi rafını, mektup zarflarını, 60 yıllık koskoca ahşap merdiveni, aşağıdaki depoyu, minik televizyonu, çeşit çeşit kalemi, kalem ucunu, siyah antika telefonu, defterleri, fotokopi kokusunu, kışın gelen herkesin üzerinde elini ısıttığı kaloriferi... Ve elbette insanlarını, oranın içindeki babamı, oranın içindeki amcamı ve diğer herkesi... Bu kente kattığı değeri, insanların yüreğindeki yerini. Benim için her zaman özel bir yer olmasını, tarih kokmasını, içeriye girdiğimde içimin ısınmasını, sebepsiz mutluluk hissettirmesini.

Kapansa da derler ya orasının güzelliği, yansıttıkları, hepimizde uyandırdığı duygular hep yaşayacak ve saygıyla hatırlanacak. Dededen kalma anılar, onların yaşadığı, yaşattığı değerler de hepimizde kalacak. Dile kolay 1923’ten 2017’ye.. Koskoca bir ömür... hep yaşayacak ve hiç unutulmayacak..

Dükkanın emektarı Metin abiye bu zamana kadar katkıları için teşekkür etmek isterim, Cahit amcamızı rahmetle anarım. Babama ve amcama da bundan sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk, güzellikler dilerim, her şey ama her şey gönüllerince olsun, bize yaşattıkları her şey için de teşekkürlerimi, öğrettikleri ve aktardıkları paha biçilmez değerler için de şükranlarımı sunarım. İyi ki varlar.