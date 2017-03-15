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KOBİDOS’dan Doğan'a ziyaret

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KOBİDOS’dan Doğan'a ziyaret
Kısa adı KOBİDOS olan Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı ziyaret etti.

Bir süre önce genel kurul sonrası KOBİDOS Başkanı olan Cengiz Anaç, yönetimiyle birlikte Doğan’a gerçekleştirdiği ziyarette projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Faaliyetleri hakkında İzmit Belediye Başkanına bilgi de veren Cengiz Anaç, ”Belediye Başkanımız bisiklet sporuna büyük önem veriyor. 7-8 yıl öncesine kadar İzmit’te bisiklet kullananların sayısı oldukça azdı. Başkanımız sayesinde şehrimizde artık on binlerce kişi bisiklet kullanmaya başladı. İzmit çok yakında Belediye Başkanımızın dediği gibi bisiklet şehri mutlaka olacaktır. Buna inancımız sonsuzdur” dedi.

SPOR ÖNEMLİ

Başkan Doğan da  ziyaret için konuklarına teşekkür ederek” güçlü bir gelecek, güçlü bir millet için sportif faaliyetler çok önemli. Dağcılık, bisiklet önemli sporlar. Özellikle bisikletin ben de ayrı bir yeri var. Sizi kutluyorum. Çalışmalarınız hem bugüne hem de gelecekteki nesillere büyük katkı sağlayacaktır. Sağlıklı yaşlanma, başarılı yaşlanma çok önemli. Onu sağlamadaki birinci şeylerden birisi de sportif faaliyetlerdir. Sporla birlikte yaşını alan insanların daha başarılı ve daha sağlıklı yaşlandıkları bilinen bir gerçektir” şeklinde konuştu.

50 BİN BİSİKLET

Doğan, bisikletin yaygınlaştırılması için göreve ilk geldiği günden beri büyük çaba içinde olduklarını da ifade ederek” ilk belediye başkanlık seçim vaatlerim arasında bisiklet şehri İzmit’te vardı. İlk başlarda “İzmit’te bisiklet mi kullanılır” diye bu projemizi küçümseyenler oldu. Fakat biz, yılmadık, çalıştık. Bisiklet yolları, bisiklet eğitim merkezi, bisiklet durakları, akıllı bisikleti, on binlerce öğrenciye ve öğretmene bisiklet dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz. Gelişmiş ülkelerde bisiklet insanların yaşamlarıyla adeta özleşmiş durumda. Biz de de bu  er geç olacak. Ben bu konuda oldukça umutluyum. Bisiklet projemiz  hükümetimiz tarafından kabul gördü ve belediyeler bisiklet vermeleri konusunda teşvik ediliyor. Yıl sonuna kadar dağıtılacak bisiklet sayısı 50 bini geçecek. Hedefimiz İzmit’te bisiklet girmedik tek bir ev bile bırakmamaktır” dedi.

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