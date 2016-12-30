  • BIST 77.903
  • Altın 131,373
  • Dolar 3,5219
  • Euro 3,7040
  • Kocaeli 1 °C

KOBİ’lere kredi detayı netleşmedi

»
KOBİ’lere kredi detayı netleşmedi
Başbakan Binali Yıldırım’ın KOBİ’lere verdiği faizsiz kredi ile ilgili açıklama yapan Bakkallar, Büfeciler, Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, krediye ilişkin detayların henüz netleşmediğini söyledi.

TEŞKİLATA DUYURULACAK
Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından KOBİ’lere ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi verileceği açıklanmıştı. Konuyla ilgili esnafa açıklama yapan Bakkallar, Büfeciler, Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, “Söz konusu krediden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması, kayıtlı KOBİ’lerin de veri tabanındaki bilgilerini güncellemesi gerekiyor.  Ancak krediye ilişkin detaylar henüz netleşmedi. Konu hakkında resmi açıklama yapıldıktan sonra teşkilatımıza ayrıca duyurulacaktır” diye konuştu.

ONLİNE KAYIT YAPTIRABİLİRLER
Kütük şunları söyledi: “Destekten esnaf ve sanatkarlarımızın daha etkin yararlanabilmesi açısından kredi başvurusu öncesinde KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları gerektiği hususunda bilgilendirilmelerinin yararlı olacağı düşünülmektedir. KOSGEB veri tabanına www.kosgeb.gov.tr adresinden online kayıt yapılabilmektedir. Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

Bu haber toplam 216 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama ücretleri belirlendi29 Aralık 2016 Perşembe 10:18
  • Türk-İş: Asgari ücreti 1.600 TL olsun28 Aralık 2016 Çarşamba 15:43
  • İzmit Encümeni’nde yine ihale vardı 28 Aralık 2016 Çarşamba 13:21
  • 2017 Asgari ücretinde belirlenen miktar28 Aralık 2016 Çarşamba 11:09
  • KOTO’dan bilgilendirme semineri28 Aralık 2016 Çarşamba 10:59
  • Kocaeli Güney Kore'de tanıldı28 Aralık 2016 Çarşamba 10:15
  • Çevreyi kirletenlere verilecek ceza miktarları belli oldu28 Aralık 2016 Çarşamba 10:13
  • Enpay’da işçilerin zaferi27 Aralık 2016 Salı 21:30
  • Kocaeli’nin ilk aquaparkının ihalesi yapıldı27 Aralık 2016 Salı 13:06
  • Kartepe Belediyesi'nde ikramiyeler yattı27 Aralık 2016 Salı 11:19
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Tramvay’da hedef: 21 Nisan
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti