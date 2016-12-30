KOBİ’lere kredi detayı netleşmedi

Başbakan Binali Yıldırım’ın KOBİ’lere verdiği faizsiz kredi ile ilgili açıklama yapan Bakkallar, Büfeciler, Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, krediye ilişkin detayların henüz netleşmediğini söyledi.

TEŞKİLATA DUYURULACAK

Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından KOBİ’lere ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi verileceği açıklanmıştı. Konuyla ilgili esnafa açıklama yapan Bakkallar, Büfeciler, Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, “Söz konusu krediden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması, kayıtlı KOBİ’lerin de veri tabanındaki bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Ancak krediye ilişkin detaylar henüz netleşmedi. Konu hakkında resmi açıklama yapıldıktan sonra teşkilatımıza ayrıca duyurulacaktır” diye konuştu.

ONLİNE KAYIT YAPTIRABİLİRLER

Kütük şunları söyledi: “Destekten esnaf ve sanatkarlarımızın daha etkin yararlanabilmesi açısından kredi başvurusu öncesinde KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları gerektiği hususunda bilgilendirilmelerinin yararlı olacağı düşünülmektedir. KOSGEB veri tabanına www.kosgeb.gov.tr adresinden online kayıt yapılabilmektedir. Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN