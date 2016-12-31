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Kocaeli 112 kar kış demiyor

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Kocaeli 112 kar kış demiyor
112 Acil Servis ekipleri, kar kış demeden zorlu şartlara rağmen hastaların sağlıklarına kavuşmaları için adeta canlarını dişlerine takarak mücadele ediyor.

Onlar için vaka ihbarı gelir gelmez saniyelerle yarış başlıyor. Nasıl bir yerde, nasıl bir durumla karşılaşacaklarını tam anlamıyla bilmeden ve kısa sürede olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerine zorlu kış şartları da engel olamıyor. Aracın tam olarak ulaşamadığı yerlerde vakaya bir an önce müdahale etmek için devreye giren 112 Acil Servis personelleri ise, yüzlerce metre yürüyerek hastayı alıyor ve sedyeyle ambulansa götürüyor. Kimi zaman da anlamsız bir şekilde saldırılara maruz kalan 112 personelleri, insanların sağlığına kavuşmaları konusundan yılmadan mücadelelerine devam ediyor.

HASTALARIN KURTARICISI: PALETLİ AMBULANS
Öte yandan zorlu kış şartları nedeniyle normal ambulansların ulaşmadığı yerlerdeki hastaların kurtarıcısı ise paletli ambulans. Yolları kapalı olan il, ilçe ve köylerdeki hastalara müdahale konusundan devreye giren paletli ambulans, umutlarını yitirmekte olan hastaların umudu oluyor. Paletli ambulansla birlikte gücünü ikiye katlayan 112 Acil Servis ekipleri, devletin ne hangi şartta olursa olsun insanların yardımına ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
 

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