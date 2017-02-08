Kocaeli 2017’ye hızlı başladı

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, "Sanayi üretimi son çeyrekte toparlandı. Bu artışın 2016 yılı büyüme oranlarına da pozitif yansıyacağını düşünüyoruz" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretiminin son çeyrekte toparlandığı, bu artışın 2016 yılı büyüme oranlarına da pozitif yansıyacağını düşündüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ve 2016 yılına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladığını anımsattı.

Sanayi üretim endeksinin geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,3 artış gösterdiğini vurgulayan Zeytinoğlu, "Yılın son çeyreğinde sanayideki büyümenin ortalama yüzde 2,1 olduğunu görüyoruz. Yılın son çeyreğinde sanayi üretimindeki bu toparlanma bizleri sevindirdi. Sanayi üretimi son çeyrekte toparlandı. Bu artışın 2016 yılı büyüme oranlarına da pozitif yansıyacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kocaeli dış ticaret rakamlarını da değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız rakamlara göre ocak ayında ilimiz sanayi kuruluşlarının ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 1,5 milyar dolar ve ithalatı ise yüzde 20,4 artarak 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta yüzde 41 paya sahip otomotiv sanayi yüzde 18 artarken, yine ilimizin önemli ikinci sektörü olan ve ihracatta yüzde 39 paya sahip kimya sektöründeki ihracatımız da yüzde 80 oranında arttı.” dedi.