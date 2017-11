Kocaeli, 2023 hedefine ilerliyor

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da katıldığı Fuar açılışında iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Karaosmanoğlu, 120’yi aşkın firmanın iştirak ettiği fuarı gezdikten sonra yaptığı açıklamada “SANTEK 2017 sayesinde İran, Gürcistan, Bulgaristan, Makedonya, Mısır ve Rusya gibi ülkelerden katılan şirketlerin ülkemizdeki firmalarla eşleştirilerek ortak çalışmalarının önü açılacak” dedi.

“ALTERNATİF PAZARLARI İYİ KULLANIYOR”

Türkiye’nin 15 yıldır ekonomi alanında, alışılmış kalıpları kırarak ve yeni politikalar üreterek büyüyor diyerek açıklamasına devam eden Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin tamamen millî projelerinin başarıları karşısında dün ekonomi konusunda ahkâm kesenler, bugün bir zamanlar 70 sente muhtaç denilen ülkemizin 15 yıl içinde IMF’den nasıl kurtulduğunu ve hatta artık IMF’ye borç para verir hale geldiğini anlamaya çalışıyor. Onlar bunu anlamaya çalışırken sanayi üretimimizin yaklaşık yüzde 13’ünü gerçekleştiren Kocaeli’de, alternatif pazarları da iyi kullanarak 2023 hedefine emin adımlarla ilerliyor” ifadelerini sarf etti.

“KÜRESEL DÜŞÜNMENİN ÖNEMİNİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ”

Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Kocaeli’mizi her alanda marka şehir yapmak için projeler üretiyor ve hayata geçiriyoruz vurgusu da yapan Karaosmanoğlu, “Bu çalışmaların sonucunda Kocaeli’miz bugün sadece bir sanayi şehri değil aynı zamanda kongreler, turizm, kültür ve teknoloji şehri olarak da tanınıyor. Her yıl gerçekleştirilen bu fuarlar nedeniyle de artık fuarlar kenti olarak da tanınacak. Kitap fuarımız İstanbul Kitap Fuarını geçti. Yöresel Kültürlerimizi tanıttığımız illeri tanıtan fuarlarımız pek çok ilimize örneklik teşkil ediyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde her yıl dünyayı ilgilendiren farklı bir konuyu ele alacağımız Kartepe zirvesinin ilkini gerçekleştirdik. Dünyanın farklı ülkelerinden önemli katılımcıların da olması Kocaeli’yi uluslararası arenada bir adım daha öne çıkardı. Ve artık sadece ulusal fuarlara değil uluslararası fuarlara da rakip olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugünün dünyasında önemli başarılara imza atabilmek için küresel düşünmenin önemini göz ardı edemeyiz. Başarılarımızı şehir ölçekli düşünerek değil, ülke genelini ve küresel temelli hedefleri gözeterek yakaladık” ifadelerini sarf etti.

“ÖNCÜ KURUMLAR ARASINDA YER ALMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Küresel projeleri ve uluslararası ilişkilerimizi iyi kullanarak şehrimize ve hemşerilerimize verdiğimiz hizmet kalitesini daha da artırmayı başardık hatırlatması da yapan Karaosmanoğlu, “Birlikten kuvvet doğacağının bilinciyle her alanda ortak akıl ve müşterek organizasyon hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak; Kocaeli Valiliği, Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile güç birliği yaptık. Doğu Marmara bölgesindeki illerin tüm odalarının da destek verdiği SANTEK 2017’yi hayata geçiren öncü kurumlar arasında yer almaktan da gurur duyuyoruz. Şahsen iş dünyamızın da yakın gelecekte ulusal ölçekli hedefleri aşıp, küresel başarıları hedefleyerek ve o alanda başarıya yönelik icraatlar gerçekleştirip oluşturacakları küresel katma değer artışı ile Kocaeli’mize daha büyük hizmetler sunacağına inanıyorum. İşte bu fuarlar ile bu konuda dev adımlar atmış oluyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.