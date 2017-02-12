Kocaeli 24 saat "canlı" yayında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 175 noktaya yerleştirilen bin 800 kamerayla gasp, hırsızlık ve trafik kazası gibi olaylara anında müdahale edilmesini sağlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'de vatandaşların hayatlarını daha rahat bir şekilde sürdürmeleri ve olumsuz olayların önüne geçilmesi için güvenlik kameralarının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Yaşanan olayların aydınlatılmasında, faillerin yakalanmasında büyük rol oynayan güvenlik kamerası sistemlerine Büyükşehir Belediyesinin de destek sağladığı vurgulanan açıklamada, "175 noktada bin 850 kamera ve 400'ü aşkın güvenlik personeliyle gasp, hırsızlık, intihar, trafik kazası, silahlı kavga gibi olaylara anında müdahale edilmesi sağlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kameraların özellikle Seka Park, Marina bölgesi, otopark alanları, Büyükşehir Belediyesine ait birimlerin kulanım alanları, Kocaeli Fuarı, yaya köprüleri ve iskeleler gibi alanlarda konuşlandırıldığına işaret edilen açıklamada, 360 derece dönebilen güvenlik kameralarının en az 2 megapiksel görüntü kalitesi ve yakınlaştırma özelliğiyle olayları daha net bir şekilde izleme imkanı sağladığı aktarıldı.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kent genelindeki birçok olayın kameralara yansıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kameralara takılan bu olaylardan birisi önceki günlerde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesinin arkasındaki otoparkta gece 03.00 sıralarında şüpheli bir kişinin olduğu kameralarla tespit edildi. Şüphelinin araçları gözlediği ve hırsızlık yapacağı anlaşıldı. Güvenlik, gasp yapacak kişiye anında müdahale ederek şüphelinin yakalanmasını sağladı."

Güvenlik kamerası görüntülerinde, park halindeki otomobilde yapılan hırsızlık, vatandaşlar arasında çıkan kavga ve köprüye çıkan vatandaşın intihar girişimine müdahale edilmesi ile trafik kazaları yer alıyor.