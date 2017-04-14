Kocaeli 41 ülkenin çocuklarını ağırlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı, bu yıl 21-23 Nisan günlerinde 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlikte, bu yıl "bilim ve çocuk" temasıyla çok zengin bir içeriğin çocukları beklediği belirtildi.

Dünya çocuklarının festival boyunca kardeşliğin en güzel paylaşımlarını yaşayacağı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Şenliğin en önemli organizasyonlarından birini, bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Beyin Olimpiyatları oluşturuyor. Belediye, Türk Beyin Takımı ve Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen olimpiyatlarda Türkiye'nin dahileri yarışacak. Türkiye Beyin Olimpiyatları kapsamında 81 ilden 83 ayrı Bilim ve Sanat Merkezi festivalde yer alacak. Yarışmada birinciye 9 bin lira, ikinci 6 bin lira, üçüncüye 3 bin lira para ödülü verilecek."

Açıklamada, fuar kapsamında 17 Nisan Pazartesi gününden itibaren 41 ülkeden bin çocuğun Kocaeli'ye gelmeye başlayacağı vurgulanarak, 20 Nisan Perşembe günü ilk olarak Kocaeli Valiliğini ziyaret edecek olan misafir çocukların, daha sonra Yürüyüş Yolundan kortej yürüyüşüyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin önüne geleceği bildirildi.

Burada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun katılımıyla karşılama ve hediyeleşme programı düzenleneceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha sonra çocuklar alışveriş merkezlerinde yerel kıyafetlerle ülkelerinin oyunlarını sergileyecek. Dünya çocukları ayrıca, sağlık kuruluşlarında tedavi oldukları için şenliğe katılamayan yaşıtlarına moral ziyaretinde bulunacak. Dünya çocukları, sokak hayvanları için hazırlanan 40 adet kulübeyi kendi elleriyle boyayacak. Dünya çocukları tarafından boyanan bu kulübeler, 22 Nisan Cumartesi günü Sekapark'ta yapılacak geleneksel festival pikniği sırasında Seka Kültür Alanındaki sokak hayvanlarının yararlanması için belirlenen noktalara konulacak. 23 Nisan Pazar günü ise Festival Galası ve Beyin Olimpiyatları'nın ödül töreni düzenlenecek. Uluslararası Fuar Merkezinde saat 17.00'de başlayacak gala gösterisinde 41 ülkeden gelen dünya çocukları kendi ülkelerinin oyunlarını sergileyecek. Dünya çocukları her yıl olduğu gibi yine Kocaeli'de belirlenen okullardaki yaşıtlarının evlerinde kalacak. Kocaelili aileler, dünya çocuklarına annelik, babalık yapacak. Onlara dolmadan keşkeğe, mancarlı pideden kebaba kadar Türk yemeklerini ve kültürümüzü öğretecek."