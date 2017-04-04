Kocaeli Adliyesi'nde FETÖ operasyonu! İhraçlardan sonra gözaltı

İzmit'te FETÖ operasyonları kapsamında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Kocaeli Adliyesi'nde görevliyken ihraç edilen 3 hakim gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece gerçekleştirilen operasyonda, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından ihraç edilen Kocaeli Adliyesi Hakimleri N.B., M.G., ve A.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyonda, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından ihraç edilen Kocaeli Adliyesi hakimleri N.B., M.G. ve A.S. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecektir" denildi.

Kerim YAVUZ