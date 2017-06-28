Kocaeli Adliyesi’nde rötarlı bayramlaşma

Kocaeli Adliyesi, geleneksel bayramlaşma etkinliğini her zamanki gibi bayramı takip eden ilk iş gününde gerçekleştirdi.

Hakimler, savcılar, adliye personeli ile Kocaeli Barosu avukatları, bugün Kocaeli Adliye Sarayı’nın 3.katında bulunan Hakim-Savcı Yemekhanesi’nde bir araya gelerek bayramlaşma töreni yaptı.

PAÇA: “GÜZEL RAMAZAN GEÇİRDİK”

Bayramlaşma törenine izinli olduğu için Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt katılamazken, Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Muhittin Paça, hakim ve savcılar, Adliye İdari İşler Müdürü Temel Öz, Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe, yöneticiler ve avukatlar bayramlaşmaya katıldı.

Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, törende yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

“Güzel bir ramazan geçirdik. Havalar serindi. Oruçlarımızı tuttuk, güzel bayram yaşadık. İşlerimizin yoğun olması sebebiyle, kısa da olsa dinlenme fırsatı yakaladık. Hakim, savcı, avukat meslektaşlarımın ve çalışma arkadaşlarımın Ramazan Bayramını kutluyorum. Daha nice bayramlara sağlıklı, sıhhatli nice bayramlara ulaşmamızı yüce Allah’tan diliyorum”

GÖKÇE’DEN BAYRAM RAPORU

Hakim Muhittin Paça’nın ardından söz alan Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe ise, bayramda yaşanan üzücü olaylara vurgu yaptı, “Terörle ilgili haberler gelmeye başladı. Yine trafik canavarı can almaya devam etti. Onlarca vatandaşımız sularda boğuldu. Başta vatan savunmasında şehit olan güvenlik güçlerimize ve trafikte hayatını kaybeden, sularda boğulan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepinizin bayramını kutluyor ve katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Kerim Yavuz

