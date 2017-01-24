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Kocaeli AFAD eğitiyor

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Kocaeli AFAD eğitiyor
Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü son bir ay içinde 8 ayrı yerde afet eğitimi vererek tahliye ve yangın tatbikatları yaptırdı.

İl AFAD Müdürlüğü, Afete Hazır Türkiye Projesi’nin bir gereği olarak gerçekleştirilen 8 farklı yerdeki eğitimde 460 kişiye afet bilinci kazandırılmaya çalışıldı.

Çayırova Alka Grup’da 127, Gebze İsuzu Otomotiv’de 46, Gebze Eczacıbaşı İlaç Sanayii’nde 82 ve Çayırova Tadım Gıda’da 8 çalışana temel afet bilinci, sivil savunma, arama kurtarma, ip ve düğüm eğitimleri verildi ve tahliye ve yangın tatbikatları yaptırıldı.

Gebze Belediyesi’nde 44, Körfez Kıyı Emniyeti Müdürlüğü’nde 46, Karamürsel Gazanfer Bilge Öğrenci Yurdu’nda 28 personele temel afet bilinci eğitimleri verildi ve yangın tatbikatları yaptırıldı. Derince Sabancı ve Ortakları Anadolu Lisesinde de 95 öğrencinin katılımıyla afet bilinci eğitimi gerçekleştirildi.  Kocaeli AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer, 2015 yılına göre afet bilinci eğitimlerini alan kişi sayısında geçen yıl 2,5 katlık bir artış yaşandığını, 8.800 olan eğitim alan kişi sayısının 21.000 e yükseldiğini, okullardan, kamu ve özel sektör kuruluşlarından yapılan eğitim taleplerinin karşılanmaya çalışıldığını ifade etti.

Biçer, şunları söyledi:

“Afet bilincinin herkese ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu şuurla eğitimden geçen kişi sayısının artması için çaba gösteriyoruz.  Doğru ve güncel afet bilgilerinin de önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. AFAD Başkanlığımıza bağlı AFADEM’de eğitim materyallerinin güncellendiğini öğrendik. Buradan, daha güncel sunu ve bilgilerle İlimizde afet eğitimlerinin artarak devam ettirileceği bilgisini verebilirim”

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