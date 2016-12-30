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Kocaeli AFAD’dan acil durum raporu

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Kocaeli AFAD’dan acil durum raporu
Kocaeli AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Kocaeli'nin hava koşullarından etkilenme düzeyi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü, Kartepe'de çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 20 araç ve yüz kişinin kurtarıldığını bildirdi. Kocaeli'de yaşanan hava koşulları hakkında Kocaeli AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "9 Aralık 2016 saat 23.00 itibariyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, SEDAŞ ve Kaymakamlıkların AADYM birimlerinden alınan bilgiler çerçevesinde ana arterler açıktır. Gölcük Ulaşlı'da ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Akşamüstü Kartepe Kayak Merkezi yolunda 20 aracın ve 100 vatandaşın mahsur kaldığı tıkanıklık 20.00 da açılmıştır."

"Kar yağışının devam etmesi dolayısıyla kırsal mahallelerde zaman zaman kapanan yollar ekip yönlendirilmesiyle açık tutulmaya çalışılmaktadır. Gebze bölgesi ağırlıklı elektrik kesintileri TEİAŞ ana hatlarından kaynaklanmakta, ekiplerin çalışmaları sürmektedir. Kartepe, Körfez, Kandıra, Dilovası, Başiskele, İzmit, Karamürsel ilçelerinde 90 mahallede elektrik kesintileri bulunmaktadır. SEDAŞ ekipleri yoğun şekilde arızaları gidermeye çalışmaktadır."

"Körfez İlimtepe bölgesinde doğalgaz hattında gün içinde çıkan yangın kaynaklı arıza İZGAZ tarafından 21.00 civarında giderilmiştir. Ayrıca dere yataklarına yakın yerleşim yerlerinde lokal taşkınlar ve sel baskınları yaşanmış, 3 bölgede heyelan vakası gerçekleşmiştir. Tespitler yapılarak gerekli tahliyeler sağlanmıştır."

"Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Şeflikleri, SEDAŞ, İZGAZ, İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye ve İSU ekipleri, İlçe Belediye ekipleri ve Telekom ekipleri hayatın normalleşmesini teminen aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir."

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