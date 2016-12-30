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Kocaeli AFAD’dan son acil durum raporu

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Kocaeli AFAD’dan son acil durum raporu
Kocaeli AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Kocaeli'nin hava koşullarından etkilenme düzeyi ile ilgili bugün bir açıklama yaptı.

Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "30.12.2016 saat 11.00 itibariyle ana arterlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı tespit edilmiştir. Kırsal mahallelerdeki ulaşım aksamalarına müdahaleler sürmektedir." denildi.

Kocaeli AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) olumsuz hava koşullarıyla ilgili acil durum açıklaması şöyle:
 -Elektrik kesintisi
İlimizde en fazla görülen sıkıntı elektrik kesintileridir. İstanbul’u da etkileyen TEİAŞ ana iletim hatlarındaki arıza dolayısıyla Gebze ve Karamürsel ilçelerinde sıkıntılar yaşanmakta, Umuttepe Kulfallı arasında Büyükşehir Belediyesince arızayı gidermek üzere açılan yeni yoldan ekipler yüksek gerilim hatlarına ulaşarak arızaları gidermeye çalışmaktadırlar.  

Direk devrilmesi ve hat kopuklukları dolayısıyla yaşanan elektrik kesintilerinden Kartepe’de 8 mahalle, Körfez’de Hereke beldesi ve 22 mahalle, Kandıra’da 24 mahalle, Başiskele’de 15 mahalle, İzmit’te 35 mahalle, Karamürsel’de 12 mahalle, Derince’de 7 mahalle, Gölcük’te 4 mahalle etkilenmektedir. Kocaeli genelinde 129 mahalledeki bu elektrik kesintilerinin giderilmesine yönelik çalışmalar SEDAŞ tarafından aralıksız sürdürülmektedir. 

 -Sel baskınları

Deniz seviyesindeki yerleşim yerlerinde sel baskınları yaşanmıştır. Özellikle İzmit’te görülen sel baskınları 42 Evler, Sanayi Mahallesi, Yahya Kaptan, Alikahya’da görülmüş, konut ve işyerlerinin alt katlarına su baskınları vuku bulmuştur. Kocaeli AFAD, İzmit Kaymakamlığı, Defterdarlık ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizden oluşan zarar ve hasar tespit komisyonları sahada tespit çalışmalarına başlamışlardır. 

Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ulaşım altyapı, Karayolları Bölge Şeflikleri, TEİAŞ, SEDAŞ, İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye, İSU, İlçe Belediyeleri, Çevre Şehircilik, Defterdarlık ve Telekom ekipleri teyakkuz halinde hayatın normalleşmesini temin için sahada çalışmalarına devam etmektedirler. 

Kocaeli AFAD’dan acil durum raporu

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