Kocaeli Afet Lojistik Merkezi’ne güncelleme

TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planının 26 ekinden biri olan Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu, Kocaeli AFAD Müdürlüğünde toplanarak olası bir afet sonrası, yardım malzemelerinin depolanması ve dağıtımında kullanılacak kapalı tesislerin güncellenmesi çalışmalarını görüştü.

Hizmet Grubunun ana çözüm ortağı sorumluluğunu üstlenen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) İl Müdürü İsmet Çalışkan ve İlçe SYDV müdürleri ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ilimizdeki kapalı spor salonları, soğuk hava depoları ve diğer tesisler içerisinden depolama ve afet sonrası dağıtım amaçlı kullanılabilecek yerleri belirlenmede dikkat edilecek hususlar ele alındı.

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünde SYDV İl Müdürü İsmet Çalışkan’ın konuşması ile başlayan toplantı, AFAD Planlama ve Zarar Azalma Şube Müdürü Nurten Gümüş’ün sunumuyla devam etti. Yeniden belirlenecek ya da güncellenecek afet lojistik merkezlerinin ve bahçelerinin asgari düzey niteliklerini anlatan Şube Müdürü Gümüş, “İlçe SYDV’lerin ve hizmet grubundaki diğer destek çözüm ortağı kurum/kuruluşların uygun nitelikteki tesisleri birlikte belirleyerek önerilerini gecikmeksizin SYDV İl Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir” dedi.