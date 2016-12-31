  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Kocaeli 0 °C

Kocaeli, ağır yaralı

»
Kocaeli, ağır yaralı
İlimizde 28 Aralık perşembe gecesi başlayan etkili yağışlarla birlikte pekçok bölgede ciddi sıkıntılar ortaya çıkmıştı.

Devletin, ilgili kurumların ve yerel yönetimlerin bütün birimlerinin samimi gayret ve çabalarına rağmen sorunlar bugün de tam olarak ortadan kaldırılamadı.

88 KÖY VE MAHALLEDE ELEKTRİK YOK

İlimizde yaşanan kar yağışı ile birlikte yağmurun sebep olduğu sel felaketi ile ilimizdeki afetin faturası bu kez de Sedaş’a kesildi. İki gündür Kocaeli genelinde 194 köy ve mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Sedaş’ın bölgedeki arıza çalışmaları devam ederken hala 88 köy ve mahallede elektrik kesintilerinin devam ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Sedaş’ın yenilediği  bazı  elektrik direklerinin de yoğun karda zarar gördü.

200 HANEDE MAĞDURİYET VAR
AFAD  tarafından bölgede yapılan hasar tespitinin bir bölümü açıklandı. 42 Evler mevkisinde 50 evde eşyalarla birlikte ciddi zarar ve mağduriyet yaşanırken,  200 hane içinde yardım talebi istenilecek. Bilindiği üzere Kocaeli’de geçtiğimiz yıllarda Kartepe bölgesindeki sel sonrası 100 haneye AFAD Başkanlığı’ndan 250 bin TL yardım talebi yapılmıştı. Kocaeli Valiliği Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın desteğiyle 42 evler başta olmak üzere afetten zarar görenler için yeniden yardım talebinde bulunacak. İlimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar aracılığıyla afet mağdurlarına yardım aktarımı yapılacak. 

KETENCİLER’DE AHIR ÇÖKTÜ, ZARAR BÜYÜK
Yoğun kar yağışının ez fazla zarar gören bölgelerinden biri Kartepe ilçesinde Ketenciler köyünde üç doktorun ortağı oldukları ve 5 yıldır faaliyet gösteren Sütver Hayvancılık gıda Tarım Sanayi şirketine ait ahırın çelik konstrüksiyon çatısının çökmesi sonucu meydana geldi. Ahırda 5 inek 13 manda telef olurken, Göçükte 2 manda, 3 inekte ağır darbe aldı.  Önceki akşam saat 24.00 sıralarında kar yükünü taşıyamayan ahır çatısının çökmesi sonucu 2 bin 400 metre karelik besi çiftliğinin bin 200 metre karelik bölümü ciddi zarar gördü. Dr. İsmail H. Özeren, Dr. Çetin Kalkan, Dr. Atakan Aydın’ın ortağı olduğu ahırda bulunan 150 büyükbaş hayvan belediye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından çok zor şartlarda kurtarılabildi. 

fa4.jpg

AFAD 24 SAAT HİZMET VERDİ
Yaşanan afette AFAD Kocaeli il Müdürlüğü koordinasyonu eksiksiz bir şekilde yürütürken, kurtarma ve müdahalelerde de oldukça başarılı bir yol izledi. Ancak köylerdeki kar yağışı ekiplerin olay yerine ulaşıp müdahalesinin önünü kesti. Ekipler sahada zor anlar yaşadı. Özellikle Kartepe, İlimtepe, Kandıra köylerine ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Yolların açık kalması için Belediye ekipleri ve karayolları yoğun bir mesai verdi. Yeni yıla karla mücadele ile çalışan ekiplerin AFAD’a ait 8x8 Anfibik özel kurtarma suda karda 6 metre derinlikte gidebilen 45 derece eğilimli hizmet aracı bölgede yoğun kurtarma çalışması yaptı. 

TÜM YARDIM ÇAĞRILARINA 112 İLE ULAŞILDI
AFAD İl Müdürü Salim Tekoğlu yaşanan olayda “Valiliği ve afat başkanlığını her konuda hemen bilgilendirip, Kocaeli’deki fotoğrafı yaşanan hadiseleri ortaya koyduk. Ve bu olumsuzlukların karşısında problemlerin çözümü için afet müdahale planı kapsamındaki kurum kuruluşları sahaya koordine ettik.  112 ortak çağrı merkezi de bu konudaki en büyük destekçimiz oldu. Vatandaşlarımız her konuda bize buradan kesintisiz ulaştılar. 122 Acil ortak çağrı merkezi kentimizin atan kalbi oldu. Doğru ve yerinde vatandaşımız tarafından bilinçli kullanılan 112 amacına uygun hizmet vermiş oldu “ dedi. 

MALTA MAHALLESİ’NDE TOPRAK KAYMASI KORKU YARATTI
Öte yandan bugün İzmit ilçe Kabaoğlu Malta Mahallesinde Dilaver Zaimoğlu’na ait eve toprak kayması sonucu boşaltıldı. AFAD ekipleri olay yerinde inceleme yaparken evin tahliyesi de gerçekleştirildi.  

Şennur YILDIZ

fa1-003.jpgfa-002.jpg
 

Bu haber toplam 3795 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2016’da Kocaeli Büyükşehir toplu taşımada yenilendi31 Aralık 2016 Cumartesi 11:14
  • AFAD: 191 yerde elektrik yok31 Aralık 2016 Cumartesi 10:47
  • Başkan Doğan, su baskınlarını inceledi31 Aralık 2016 Cumartesi 10:46
  • İzmit Meclisi 3 Ocak’ta 31 Aralık 2016 Cumartesi 10:11
  • Başkan mutlu ve huzurlu bir yıl diledi31 Aralık 2016 Cumartesi 10:00
  • Hereke Bölgesi’nde doğalgaz kesintisi30 Aralık 2016 Cuma 21:24
  • 94 derneğin faaliyetleri durduruldu30 Aralık 2016 Cuma 21:01
  • Kara kış, zor günler30 Aralık 2016 Cuma 20:05
  • Trafik cezalarında zamlı tarife başlıyor30 Aralık 2016 Cuma 18:30
  • İki yeni vali yardımcısı30 Aralık 2016 Cuma 17:09
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Elektrik sorunu yeniden hortladı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti