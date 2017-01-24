Kocaeli Anadolu ile Derince 19 Mayıs şampiyon

Lise 3 ve 4.sınıfları kapsayan A Gençler Voleybol İl Birinciliği heyecanı sona erdi.

Hasan Gemici Spor Salonu’nda önce kızlar sahne aldı. 24 Kasım AL, Mimar Sinan ile oynadığı maçı 3-0 kazanarak üçüncü oldu. Geçen yılın şampiyonu Özel Atafen ile Kocaeli Anadolu Lisesi arasındaki final maçı ise kelimenin tam anlamıyla nefes kesti. Yaklaşık 3 saat süren maçı 3-2 kazanan Kocaeli Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

Erkeklerde Oruç Reis, Ertuğrul Kurtoğlu AL’yi 3-2 yenerek üçüncülük derecesi yaptı. Finalde Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi, Cahit Elginkan karşısına çıktı. Çok üstün bir oyun oynayan 19 Mayıs rakibini set vermeden şampiyon oldu. Saat 10.00’da başlayan heyecan, 19.00 gibi sona erdi. Gençlik Hizmetleri ve Okul sporlarından yetkili beklendiği için kupa töreni için biraz beklendi. Her iki kurumdan kimse gelmeyince İl Temsilcisi Zülkarni Gülkan töreni organize etti.