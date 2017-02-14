Kocaeli Anadolu Lisesi çifte şampiyon

Liseli B Gençler Basketbolda Kocaeli Anadolu hem kız, hem erkeklerde mutlu sona ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

24 KASIM’A FARK YAPTI

Lise 1.ve 2.sınıfları kapsayan B Gençler basketbol il birinciliğinde heyecan önceki günkü maçlarla dindi. Üç takımın katıldığı ve tek devreli lig esasına göre oynanan kızlar kategorisinin son maçında Atatürk Spor Salonu’nda Kocaeli Anadolu Lisesi ile 24 Kasım Anadolu Lisesi karşılaştı. Kocaeli Anadolu Lisesi başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmayı 55-31 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. 24 Kasım Anadolu ikinci, Cahit Elginkan ise üçüncü oldu. Final maçından sonra ödül töreni düzenlendi ve dereceye giren üç takıma kupa ve madalyaları verildi.

FİNAL ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Liseli B genç erkeklerde KOTO Teknik Koleji ile Kocaeli Fen arasındaki üçüncülük maçı çekişmeli geçti. KOTO Teknik Koleji rakibini 59-48 yenip üçüncü oldu. Kocaeli Anadolu Lisesi ile Cahit Elginkan Lisesi arasında oynanan final maçı da büyük heyecana sahne oldu. Son periyota 36-18 yenik giren Cahit Elginkan müthiş bir geri dönüşe imza attı öne geçti ama sonunu getiremedi. Kocaeli Anadolu Lisesi son anlardaki basketlerde salondan 59-48 galip ayrılıp mutlu sona ulaştı. Maçların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere kupaları verildi.