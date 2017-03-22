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Kocaeli Anadolu’da zil sesi değişti, ortalık karıştı

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Kocaeli Anadolu’da zil sesi değişti, ortalık karıştı
Kocaeli Anadolu Lisesi’nde önceki sabah derse giriş zil sesinin iktidar partisinin kullandığı ‘Dombıra’ müziğine benzetilmesi farklı algılama ve tepkileri de beraberinde getirdi.

Bazı öğrencilerin yanında, veliler de bu duruma tepki gösterdi. Okulda siyasi algılar oluşturacağı, referandum sürecinin yaşandığı şu hassas ortamda cepheleşmeye yol açacağı iddiasıyla çok sayıda veli okul yönetimini aradı. 
Bu arada, bazı veliler de gazetemizi arayarak bu duruma tepki gösterdi. Aynı zil sesi, birkaç teneffüs daha çaldı. Bu arada, bazı öğrencilerin bu duruma ‘İzmir Marşı’nı söyleyerek tepki gösterdikleri görüldü.

MÜDÜR: “SIKINTI YOK, YANLIŞ ALGILAMA”
Kocaeli Anadolu Lisesi Müdürü Sabit Mehmet Limon, konuyu değerlendirirken şu bilgileri verdi:
“Müzik iddia edildiği gibi Dombıra müziği değil, Diriliş dizisinin müziği. Birbirine benzediği için böyle bir yanılma olmuş. Siyasi bir durum okulumuzda asla söz konusu olamaz. Biz zamanında 10.Yıl Marşı’nı da çaldık, başka müzikleri de. Zaman zaman böyle değişiklikler yapıyoruz. Sabah derse giriş müziği olarak kullanılmış. Sonra birkaç teneffüs daha sürdü. Sonra eski müziğe dönüş yapıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Problem yaratacak, sıkıntı oluşturacak bir durum istemeyiz.”
 

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