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Kocaeli Anneleri’nden, doğal yaşama dönüş semineri

Kocaeli Anneleri’nden, doğal yaşama dönüş semineri

Sosyal medya üzerinden örgütlenerek ilimizdeki yardıma ihtiyacı olan anneleri bulup yardım eli uzatan Kocaeli Anneleri Grubu Doğal Yaşama Dönüş Semineri düzenledi.

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Symbol Alış Veriş Merkezi’nde gerçekleşen seminere konuşması olarak televizyon programlarından tanınan Erkan Şamcı katıldı. Kocaeli Anneleri Grubu Kurucusu Hande Kaya ve diğer grup üyelerinin öncülüğünde gerçekleşen seminerde; deterjanın zararı ve alternatif doğal ürünlerden bahsedildi. Seminere özellikle kadınların ilgisi oldukça fazla oldu. Şamcı seminerin ardından kitaplarını da imzaladı. 

Ayşegül KALAYCI

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