Kocaeli Anneleri’nden, doğal yaşama dönüş semineri
Sosyal medya üzerinden örgütlenerek ilimizdeki yardıma ihtiyacı olan anneleri bulup yardım eli uzatan Kocaeli Anneleri Grubu Doğal Yaşama Dönüş Semineri düzenledi.
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Symbol Alış Veriş Merkezi’nde gerçekleşen seminere konuşması olarak televizyon programlarından tanınan Erkan Şamcı katıldı. Kocaeli Anneleri Grubu Kurucusu Hande Kaya ve diğer grup üyelerinin öncülüğünde gerçekleşen seminerde; deterjanın zararı ve alternatif doğal ürünlerden bahsedildi. Seminere özellikle kadınların ilgisi oldukça fazla oldu. Şamcı seminerin ardından kitaplarını da imzaladı.
Ayşegül KALAYCI
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