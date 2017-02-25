Kocaeli, Arena'ya damga vurdu

AK Parti'nin bugün Arena Spor Salonu'nda başlayan miting havasındaki referandum kampanyası toplantısına Kocaeli'nin sesini gençliğin heyecanını yansıtan Kocaeli Teşkilatı damga vurdu.

KOCAELİ 44 OTOBÜS GİTTİ

İlimizden dün gece yarısından itibaren 44 otobüsle AK Partililer tanıtım toplantısı için Ankara’ya gitti. Ankara Arena’daki toplantıda belediye başkanları, ilçe başkanları, il yönetimi, teşkilat mensuplarından oluşan 2 bin Kocaelili bulundu.

BAŞBAKAN: KOCAELİ COŞKUNUZ EKSİLMESİN

Ankara Arena'da yüz binlerce kişiye seslenen Başkan Binali Yıldırım salona coşku katan Kocaeli Teşkilatını "Heyecanınız daim olsun, eksilmesin Kocaeli" diyerek selamladı.

AK Parti 'Evet' kampanyasına başladı

"KOCAELİ DAMGA VURDU"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan partililere " Kocaeli teşkilatları salonu coşturarak Arena'ya damga vurdu. İnanıyorum ki bizler Kocaeli teşkilatları olarak 16 Nisan'da başarıya imza atacağız. İnşallah bu tanıtım toplantısının heyecanıyla biler de Kocaeli'de güzel bir tanıtım programına ardından da güzel bir kampanya sürecine hoş bir sonuçla imza atacağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum." dedi.

İşte salonun coştuğu o anlar: