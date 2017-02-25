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Kocaeli Bahçeşehir Koleji, Haldız ile büyüyor

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Kocaeli Bahçeşehir Koleji, Haldız ile büyüyor
Kartepe Demokrasi Caddesi üzerinde kurulu olan Bahçeşehir Koleji, ilde yeni eğitim yatırımlarını ile faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, yeni yatırımlar hakkında bilgi verdi.

"BİNAMIZIN MÜLKÜNÜ RECEP HALDIZ'A DEVRETTİK"

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Kocaeli’de 11 yıldır eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Bahçeşehir Koleji olarak sunduğumuz kaliteli eğitimi, Kocaeli’nde öğrencilerimiz ve velilerimiz ile daha nice yıllar buluşturma ve ülkemizin geleceğine en önemli katkı saydığımız hizmetlerimize daha çok okul açarak devam etme kararlılığı taşıyoruz. Bu hedefin bir uzantısı olarak eğitim hizmetlerimize devam etmekte olduğumuz kolej binamızın mülkü bir süre önce Sayın Recep Haldız’a devredilmiş olup, Bahçeşehir Koleji olarak aynı binada eğitim faaliyetlerimize, mevcut kadromuzla hiçbir değişiklik olmaksızın devam ediyoruz.”

“Recep Haldız ile yatırım anlamında kurulan bu ilişki kısa zaman içinde Kocaeli’de Sayın Haldız’ın mülk sahipliğinde ikinci bir kampüsün inşaatına ve dahası Sakarya, Gebze gibi ilçelerimizde de birer kampüs açma planlarımıza ivme kazandıracaktır. Kaliteli eğitimi yurdumuzun her köşesine taşıma misyonumuzu destekleyici nitelikteki bu ilişkiyi değerli kamuoyunun bilgisine sunar, gelişmelerin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.”

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