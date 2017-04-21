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Kocaeli Barosu’ndan arabuluculuk eğitimine destek

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Kocaeli Barosu’ndan arabuluculuk eğitimine destek
İlimizde düzenlenen arabuluculuk sempozyumuna Kocaeli Barosu’nda destek geldi. Sempozyumda konuşan Baro Başkanı Sertif Gökçe, arabuluculuğun en çok işçi kenti olan Kocaeli’nin faydalanacağını söyledi.

Kocaeli Barosu’nun Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Adalet Bakanlığı ile birlikte düzenlediği “Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve arabuluculukta avukatın rolü” konulu sempozyumu dün KOTO’un Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Üç farklı oturumdan oluşan sempozyuma Türk hukukçuların yanı sıra İngiltere, Yunanistan, Belarus’tan uzman hukukçular da katılıp bildiri sundu. Sempozyuma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Baro Başkanı Sertif Gökçe, TOBB Temsilci Fatih Soysal, TBB Yönetim Kurulu üyesi Yurdagül Gündoğan ve Baroya bağlı avukatlar katılım sağladı.  

YASA İŞ DAVALARINDA UYGULANACAK
Sempozyumda ilk konuşmayı yapan Baro Başkanı Sertif Gökçe, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Gökçe, “Ülkemizde sorunu fazla olan çok davalar var. Tapudan, nüfusa, banka kredisine kadar davalara bakan avukat bulunmakta. Bütün sorunları mahkemeye taşımamakta, alternatif olarak çözmekteyiz. Bu kadar sorunu çözmek için arabuluculuk gibi yöntemlerle bunu çözmemiz gerekir. Yoksa işin içinden çıkılmaz. Daire başkanımız 3 yıl önce arabuluculuğu herkese anlattı.  Arabuluculuğa sahip çıktığımızda bunun ilerleyeceğinden eminim. Bakanlıkta yasa görüşülüyor. Yasa iş davalarında uygulanacak. Kocaeli’de işçi ve emek kenti. Çok fazla iş davaları var bizi yakından ilgileniyor. 300’e yakın Koceli’de arabulucumuz var. Yasa çıktığında en çok Kocaeli faydalanacak” diye konuştu.

ARABULUCU’NUN GÖREVİ AVUKATTAN ÖTEDİR
KOTO Yönetim Kurulu üyesi Mikail Kayacı, “ Arabuluculuk, maddi ve zaman konuda önümüzü açacaktır” dedi. TBB Yönetim Kurulu üyesi Yurdagül Gündoğan ise “Arabuluculuk 4 yıl önce Başkan Metin Feyzioğlu tarafından gündeme geldi. Desteklenmesi konusunda iş birliği yaptık. O günden bugüne 15 bin arabulucu eğitimden geçerek arabulucu olmaya hak kazanmıştır. Bir avukatın arabuluculuk süresinde üstlendiği görevleri farklılık göstermektedir. Eğer eğitim almış, arabuluculuğu meslek olarak kabul etmişse görevi avukatlıktan ötedir” şeklinde konuştu. 

KOCAELİ’DE DAVA KAPISI EN SON OLSUN
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Hakan Öztatar şunları söyledi: Arabuluculuğun en büyük amacı inşaların barış içinde adalete erişmesidir. Biz yıllardır bunun için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizde ve çoğu ülkede yargı yavaş işlemekte. Bu birazda yargının doğasında var. Hakimin hükmü yazması bile 15 gün. Arabuluculuk insanların daha hızlı bir şekilde adalete erişmesini sağlıyor. Bugüne kadar arabuluculuk sayesinde 12 bin uyuşmazlık çözüldü. Yüzde 93’ü bir gün ve bir günden daha az sürede çözülmüştür.  3 ve 4 yılda çözülen şeyin 1 saatte çözülmesi insanları inandırmadı pek. İşin sırrı burada iletişim. Davalarda biz dilekçelerle konuşuyoruz. Arabuluculukta masa da yüz yüze konuşuyor. O sihir gelip insanların anlaşmasını sağlıyor. Böyle bir yol varken, neden halen öncelikle dava açmaya devam ediyoruz. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Tek kapılı adliye sisteminden vaz geçip, çok kapılı adliye sistemine geçmeliyiz. Kocaeli’de dava kapısı en son olsun. ”

Çiğdem ARMAĞAN

 


 

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