  • BIST 81.712
  • Altın 147,122
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,0356
  • Kocaeli 5 °C

Kocaeli Basını bu itibarı hak ediyor

»
Kocaeli Basını bu itibarı hak ediyor
16 Ocak Kocaeli Basını Onur Günü, bugün Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde düzenlenen törenlerle kutlandı.

94 yıl önce Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal İzmit’te düzenlediği basın toplantısında (16 Ocak 1923), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulacağını Dünya’ya ilan etmişti. 16 Ocak, bu tarihi basın toplantısının yıldönümü ve Kocaeli Basını’nın onur günü olarak kutlanıyor.

PROTOKOL KATILDI

Bugün Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 16 Ocak törenlerine Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, Rektör de katıldı. Törene katılması beklenen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, hava muhalefeti nedeniyle Ankara’dan gelemedi. Törende başarılı gazetecilere, kıdemli gazetecilere plaketler verildi. Gazetemiz personelinden olan, şehit babası Hüseyin Özen de özel olarak onurlandırıldı.

Vali Güzeloğlu konuşmasında “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923’te kurulacak Cumhuriyetimizin ilkelerini ve bugün sahip olduğumuz, yurttaş olmaktan onur duyduğumuz Cumhuriyetimizin ve onunla ilgili temel düşüncelerinin paylaşıldığı böylesi bir tarihi buluşmanın İzmit’te gerçekleşmesinin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 16 Ocak Basın Onur Gününde sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu belirtiyor, sözlerimin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları vatan eyleyen, canlarıyla, hayatlarıyla bu devleti kuran ve kuruluşundan bu güne iç ve dış tehditler karşısında hayatlarını feda ederek şehadet mertebesine eren bütün şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kaydetti.

İzmit'te Basın Onur Günü kutlandı

Özgür Kocaeli muhabirine 'özel' ödül

 

Bu haber toplam 252 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit'te Basın Onur Günü kutlandı16 Ocak 2017 Pazartesi 13:46
  • Hülya Sancaklı'yı kimse durduramamış!16 Ocak 2017 Pazartesi 13:13
  • “MHP referandum oyunu değerlendirsin”16 Ocak 2017 Pazartesi 11:49
  • Körfez'de batan gemiler denizden çıkarıldı16 Ocak 2017 Pazartesi 11:18
  • İşsizlik rakamları açıklandı16 Ocak 2017 Pazartesi 10:16
  • Anayasa mesaisinde ikinci tur başlıyor16 Ocak 2017 Pazartesi 08:58
  • Kocaeli Basınının bugün Onur Günü16 Ocak 2017 Pazartesi 08:36
  • Hülya Sancaklı'nın durumu hakkında hastaneden son açıklama15 Ocak 2017 Pazar 22:43
  • Çevre kirliliği meclis gündeminde15 Ocak 2017 Pazar 21:17
  • Kocaeli Valiliği'nden önemli 'sızıntı' açıklaması15 Ocak 2017 Pazar 21:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti