Kocaeli Basını bu itibarı hak ediyor

16 Ocak Kocaeli Basını Onur Günü, bugün Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde düzenlenen törenlerle kutlandı.

94 yıl önce Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal İzmit’te düzenlediği basın toplantısında (16 Ocak 1923), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulacağını Dünya’ya ilan etmişti. 16 Ocak, bu tarihi basın toplantısının yıldönümü ve Kocaeli Basını’nın onur günü olarak kutlanıyor.

PROTOKOL KATILDI

Bugün Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 16 Ocak törenlerine Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, Rektör de katıldı. Törene katılması beklenen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, hava muhalefeti nedeniyle Ankara’dan gelemedi. Törende başarılı gazetecilere, kıdemli gazetecilere plaketler verildi. Gazetemiz personelinden olan, şehit babası Hüseyin Özen de özel olarak onurlandırıldı.

Vali Güzeloğlu konuşmasında “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923’te kurulacak Cumhuriyetimizin ilkelerini ve bugün sahip olduğumuz, yurttaş olmaktan onur duyduğumuz Cumhuriyetimizin ve onunla ilgili temel düşüncelerinin paylaşıldığı böylesi bir tarihi buluşmanın İzmit’te gerçekleşmesinin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 16 Ocak Basın Onur Gününde sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu belirtiyor, sözlerimin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları vatan eyleyen, canlarıyla, hayatlarıyla bu devleti kuran ve kuruluşundan bu güne iç ve dış tehditler karşısında hayatlarını feda ederek şehadet mertebesine eren bütün şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kaydetti.

İzmit'te Basın Onur Günü kutlandı

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