Kocaeli Basınının bugün Onur Günü

16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle dün başlayan kutlamalar bugün de devam edecek.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit Sarayında ilk ve tek basın toplantısını yaptığı ve Cumhuriyetin kuruluşunu müjdelediği tarihin yıldönümü, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl Kocaeli Basın Onur Günü olarak kutlanıyor.

AKŞAMA BASIN BALOSU

Bugün saat 09.00’da Tarihi Tren Garı’nda buluşulduktan sonra saat 09.15’te Atatürk Heykeline çelenk sunuldu. Saat 09.30’da İzmit Sarayında temsili toplantı ve saat 10.00’da Sabancı Kültür Merkezinde tören gerçekleştirilecek. Akşam saat 19.00’da ise Luxor Garden Hotel’de İzmit Belediyesinin ev sahipliğinde Basın Balosu var.