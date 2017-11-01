Kocaeli Basket hafta sonunu bekliyor
Bu sezon ilk kez Bölgesel Lig’de mücadele edecek olan Kocaeli Basket kadın takımı hazırlıklarını sürdürüyor.
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Temsilcimiz ilk maçını cumartesi günü evinde Kocatürk Koleji ile oynayacak. Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 14.30’da başlayacak. Temsilcimiz F grubunda yer alıyor. Grupta ayrıca Burhaniye Belediye, Basketbolu Destekleyenler ve ARGE Basketbol yer alıyor. 5 takımın çift devreli lig esasına göre mücadele edeceği ligde ilk 4 takım adını Play-Off turuna yazdıracak. Ligde toplam 41 takım 6 grupta mücadele ediyor. 24 takımın eleme usulü oynayacağı Play-Off maçları sonunda 2 takım üst lige çıkacak.
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Etiketler : Kocaeli Basket
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