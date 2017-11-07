Kocaeli Basket kötü başladı

Atatürk Spor Salonu’nda Kocatürk Koleji ile karşılaşan temsilcimiz ilk çeyreği 21-11, ilk yarıyı 41-30 geride çekti. İkinci yarıda daha derli toplu bir Kocaeli Basketbol vardı. Farkın giderek düşüren Kocaeli Basket’e zaman yetmedi. Mücadeleyi 67-62 kaybeden temsilcimiz açılışı üzgün yaptı. Kocaeli Basketbol bu hafta Pazar günü Basketbolu Destekleyenler takımı ile deplasmanda karışılacak.