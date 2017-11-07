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Kocaeli Basket kötü başladı

Kocaeli Basket kötü başladı

İlimizi Bölgesel Basketbol Ligi’nde temsil eden tek takım olan Kocaeli Basket bayanları geçtiğimiz hafta sonu oynadığı ilk maçtan üzgün ayrıldı.

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Atatürk Spor Salonu’nda Kocatürk Koleji ile karşılaşan temsilcimiz ilk çeyreği 21-11, ilk yarıyı 41-30 geride çekti. İkinci yarıda daha derli toplu bir Kocaeli Basketbol vardı. Farkın giderek düşüren Kocaeli Basket’e zaman yetmedi. Mücadeleyi 67-62 kaybeden temsilcimiz açılışı üzgün yaptı. Kocaeli Basketbol bu hafta Pazar günü Basketbolu Destekleyenler takımı ile deplasmanda karışılacak.

 

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