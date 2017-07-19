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Kocaeli Basket Kulübü yaz döneminde de çalışıyor

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Kocaeli Basket Kulübü yaz döneminde de çalışıyor
Basketbolda son yıllarda küçük yaş gruplarında çok büyük başarı elde eden Kocaeli Basket Kulübü, yaz döneminde de çalışmalarını devam ettiriyor.

Bayanlar ve erkeklerde ilimizi bir çok yaş grubunda temsil eden Kocaeli Basket, altyapısından yeni yıldızları yetiştiriyor.

HAFTANIN 5 GÜNÜ ANTRENMAN
Liglerin son ermesi ile antrenmanları bırakmayan Kocaeli Basket Kulübü, çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Haftanın 5 günü antrenman yapan Kocaeli Basket Kulübü’nde çok tecrübeli teknik adamlar da bulunuyor. Yaz döneminde kondisyon çalışmalarına da ağırlık veren Kocaeli Basket de sabahları da atletizm pistinde koşu yapılıyor. Kocaeli Basket, salon çalışmalarını ise İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor.

ÇOK TECRÜBELİ ANTRENÖRLER VAR
Kocaeli Basket Kulübü’nün bünyesinde ilimizin çok tecrübeli teknik adamları görev yapıyor. Başkan Mevlüt Salla’nın koordinatörlüğünde bayanlarda antrenörler Bora Aziz Çınar, Ayhan Buğdacı ve Elçin Nur Çubukoğlu erkeklerde ise Zafer Yıldız ve Uğur Çelik görev yapıyor. Başkan salla, “Kocaeli basketbolunu çok daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz. Altyapımızda çok yetenekli isimler var, bunları daha da geliştirmek için yaz döneminde bile antrenman yapıyoruz”

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