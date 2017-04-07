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Kocaeli Basket, Muğla’da elinden geleni yaptı

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Kocaeli Basket, Muğla’da elinden geleni yaptı
İlimizi Muğla’da yapılan Türkiye yarı finallerinde temsil eden Kocaeli Basket U18 Kız Takımı ilk gün İzmir’e 61-37 kaybetmişti.

İkinci maçında Çankaya’ya 67-39 mağlup olan temsilcimiz dün G.Saray ile oynadı. Maçtan 86-49 yenik ayrılan Kocaeli Basket üçte sıfır çekmiş oldu. Temsilcimiz son maçını bugün Bartın Beşeri ile oynayacaktı.

Muğla’daki yarı finallere U16 takımı ağırlıklı kadro ile çıkan Kocaeli Basket ’de oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Antrenör Mevlüt Salla, “Büyükler kategorisinde çok güçlü takımlar karşısında zaten şansımız yoktu. Yıldızlar kategorisinde ise iddialıyız. Bu yüzden burada yıldız takımdaki oyuncularımıza şans verdik. Onlar için iyi bir hazırlık oldu.  Hatay’daki yıldızlar yarı finallerini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. 

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