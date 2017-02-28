Kocaeli Basket U16, çok önemli iş başardı

Kocaeli Basket U16 Takımı, Bolu’daki grupta yılların hasretine son verdi, üst tura geçmeyi başardı. Başarılı maçlara imza atarak grup birincisi olan temsilcimiz Mersin’de yapılacak yarı finallere katılma hakkı elde etti. Maçlar 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Takımın teknik sorumlusu Tolga Kaan Bahadır, Bolu’da çok başarılı maçlara imza attıklarını belirterek, “İlk adımı attık, grubu geçtik. Şimdi aynı başarıyı yarı finallerde de tekrarlamak istiyoruz. Tek hedefimiz Türkiye finallerine kalmak. Sporcularıma güveniyorum, inşallah başaracağız” dedi. Bahadır, kent spor kamuoyundan destek beklediklerini söyledi, “Bu çocuklar Kocaeli’nin geleceğidir, yanlarında olalım” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.