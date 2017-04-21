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Kocaeli Basket U16 ikinci maçına çıkıyor

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Kocaeli Basket U16 ikinci maçına çıkıyor
İlimizi Hatay’da yapılan Türkiye yarı finallerinde temsil eden Kocaeli Basket U16 Kız Takımı ilk günü bay geçtikten sonra ilk maçını bu akşam saatlerinde Adana Aski ile oynayacaktı.

Temsilcimiz yarın Kazan Belediye, pazar günü Hatay İlkem Koleji ile karşılaşacak. Pazartesi günkü son maç ise Fenerbahçe ile.

Maçların tümünün başlama saati 16.00 olarak belirlendi. 5’li grupta ilk 2’ye giren adını Türkiye finallerine yazdıracak. Grubun favorisi Fenerbahçe. Kocaeli Basket U16’nın ikincilik yarışındaki rakibi Adana temsilcisi olacak gibi gözüküyor. Teknik sorumlu Mevlüt Salla, “İyi bir kura çekemedik ancak sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

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