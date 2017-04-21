Kocaeli Basket U16 ikinci maçına çıkıyor

Temsilcimiz yarın Kazan Belediye, pazar günü Hatay İlkem Koleji ile karşılaşacak. Pazartesi günkü son maç ise Fenerbahçe ile.
Maçların tümünün başlama saati 16.00 olarak belirlendi. 5’li grupta ilk 2’ye giren adını Türkiye finallerine yazdıracak. Grubun favorisi Fenerbahçe. Kocaeli Basket U16’nın ikincilik yarışındaki rakibi Adana temsilcisi olacak gibi gözüküyor. Teknik sorumlu Mevlüt Salla, “İyi bir kura çekemedik ancak sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.
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