  • BIST 91.335
  • Altın 152,357
  • Dolar 3,6834
  • Euro 3,9397
  • Kocaeli 9 °C

Kocaeli Basket U16 Kız Takımı, yarı finaller için Hatay’da

»
Kocaeli Basket U16 Kız Takımı, yarı finaller için Hatay’da
İl şampiyonluğunun ardından Edirne’deki grubu da geçen Kocaeli Basket U16 kız takımı, Türkiye yarı finalleri için Hatay’da bulunuyor.

Şampiyonanın kuraları yarın akşam çekilecek, ilk maçlar perşembe günü oynanacak. 24 takım 6’şarlı 4 gruba ayrılacak, tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından  ilk 2’ler, yani toplamda 8 takım adını Türkiye finallerine yazdıracak.

SALLA: “İYİ KURA ÇEKERSEK ÇIKARIZ”
İstanbul’dan gelecek 4 güçlü takım seri başı olacak. Yine güçlü kadroları bulunan Çankaya ve Mersin de favoriler arasında yer alıyor. Kocaeli Basket U16 Teknik Sorumlusu Mevlüt Salla yaptığı değerlendirmede, “Burada İstanbul takımlarını geçebilmek uzak bir olasılık. İyi bir kura çekebilirsek grup ikincisi olarak adımızı Türkiye finallerine yazdırabiliriz” dedi. Hatay’daki yarı finaller pazartesi günü sona erecek.

Bu haber toplam 51 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mertspor-Arslanbey Belediye maçı kaldığı yerden devam18 Nisan 2017 Salı 17:04
  • Akmeşe ile MAP Kavaklı Cephanelik’te buluşuyor18 Nisan 2017 Salı 16:59
  • G.Şirinköy mü, Damlarspor mu?18 Nisan 2017 Salı 16:57
  • 2.Küme’de hafta içi mesaisinde nefesler tutuldu18 Nisan 2017 Salı 16:51
  • Koralspor’un iki sporcusu Antalya’da esti18 Nisan 2017 Salı 16:49
  • Turkuaz’da heyecan başladı18 Nisan 2017 Salı 16:48
  • Şampiyon Yenikentspor kahvaltıda buluştu18 Nisan 2017 Salı 16:42
  • Rabakspor gecesi ertelendi18 Nisan 2017 Salı 16:41
  • Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi atletleri Bursa’da18 Nisan 2017 Salı 16:38
  • Kocaelispor Kadir Gezer hakkında karar verdi18 Nisan 2017 Salı 14:18
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti