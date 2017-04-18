Kocaeli Basket U16 Kız Takımı, yarı finaller için Hatay’da

İl şampiyonluğunun ardından Edirne’deki grubu da geçen Kocaeli Basket U16 kız takımı, Türkiye yarı finalleri için Hatay’da bulunuyor.

Şampiyonanın kuraları yarın akşam çekilecek, ilk maçlar perşembe günü oynanacak. 24 takım 6’şarlı 4 gruba ayrılacak, tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından ilk 2’ler, yani toplamda 8 takım adını Türkiye finallerine yazdıracak.

SALLA: “İYİ KURA ÇEKERSEK ÇIKARIZ”

İstanbul’dan gelecek 4 güçlü takım seri başı olacak. Yine güçlü kadroları bulunan Çankaya ve Mersin de favoriler arasında yer alıyor. Kocaeli Basket U16 Teknik Sorumlusu Mevlüt Salla yaptığı değerlendirmede, “Burada İstanbul takımlarını geçebilmek uzak bir olasılık. İyi bir kura çekebilirsek grup ikincisi olarak adımızı Türkiye finallerine yazdırabiliriz” dedi. Hatay’daki yarı finaller pazartesi günü sona erecek.