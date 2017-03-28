  • BIST 90.000
  • Altın 146,515
  • Dolar 3,6250
  • Euro 3,9384
  • Kocaeli 14 °C

Kocaeli Basket U18 iyi başladı

»
Kocaeli Basket U18 iyi başladı
İlimizi Düzce’de yapılan Marmara Grup Şampiyonası’nda temsil eden Kocaeli Basket U18 Kız Takımı önceki gün ilk maçına çıktı.

18 Temmuz Spor Salonu’nda Sakarya karşısına çıkan ekibimiz 65-46 kazandı. Bugün L.Burgaz ile karşılaşan Kocaeli Basket U18 yarın son maçını saat 12.00’de Kütahya ile oynayacak. Düzce grubunda 8 takım 4’erli iki grupta mücadele ediyor. Grup birincileri adını Türkiye finallerine yazdıracak.

U16 ERKEK TAKIMI AFYON’DA

Öte yandan Kocaeli Basket U16 erkek takımı da yarı finaller için Afyon’a gitti. Yarın gerçekleşecek olan kura çekiminin ardından ilk maçlar perşembe oynanacak. 24 takımın katıldığı yarı finallerde 6’şarlı 4 grup oluşturulacak. Tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından gruplarda ilk 2’ye giren 8 takım finallere yükselecek.

Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harb.İşspor, Adana’da Amed Sportif ile oynuyor28 Mart 2017 Salı 16:45
  • Kocaeli Basket U18 iyi başladı28 Mart 2017 Salı 16:41
  • U-19 Ligi Play-Off’ta İhsaniye ve Derince Birlikspor kazandı28 Mart 2017 Salı 16:40
  • U-14’lerde Derince Demir işi bitirdi28 Mart 2017 Salı 16:36
  • Kartepe ve Sultan Orhan da kazanmak istiyor28 Mart 2017 Salı 16:34
  • Seka Doğanspor’un konuğu:Derince Belediye Demirspor28 Mart 2017 Salı 16:32
  • Derbent’te dev buluşma28 Mart 2017 Salı 16:29
  • Süper Lig Play-Off’ta hafta içi mesaisi28 Mart 2017 Salı 16:22
  • Bekirderespor Play-Off’ta28 Mart 2017 Salı 16:21
  • Tuğçe, Atina’dan gümüş madalya ile döndü28 Mart 2017 Salı 16:19
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti