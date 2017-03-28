Kocaeli Basket U18 iyi başladı

İlimizi Düzce’de yapılan Marmara Grup Şampiyonası’nda temsil eden Kocaeli Basket U18 Kız Takımı önceki gün ilk maçına çıktı.

18 Temmuz Spor Salonu’nda Sakarya karşısına çıkan ekibimiz 65-46 kazandı. Bugün L.Burgaz ile karşılaşan Kocaeli Basket U18 yarın son maçını saat 12.00’de Kütahya ile oynayacak. Düzce grubunda 8 takım 4’erli iki grupta mücadele ediyor. Grup birincileri adını Türkiye finallerine yazdıracak.

U16 ERKEK TAKIMI AFYON’DA

Öte yandan Kocaeli Basket U16 erkek takımı da yarı finaller için Afyon’a gitti. Yarın gerçekleşecek olan kura çekiminin ardından ilk maçlar perşembe oynanacak. 24 takımın katıldığı yarı finallerde 6’şarlı 4 grup oluşturulacak. Tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından gruplarda ilk 2’ye giren 8 takım finallere yükselecek.