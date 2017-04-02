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Kocaeli Basket U18 Kız Takımı, Muğla’da

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Kocaeli Basket U18 Kız Takımı, Muğla’da
Düzce’de yapılan Marmara Bölge Şampiyonası’nda birinci sırayı elde edip Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde eden Kocaeli Basket U18 Takımı yarın Muğla’ya gidiyor.

Yarı finallerde kuralar yarın akşam çekilecek, ilk maçlar salı günü oynanacak. 24 takım 6’şarlı 4 gruba ayrılacak, tek devreli lig esasına göre cumartesi gününe kadar sürecek mücadele sonunda ilk 2’ye giren 8 takım Türkiye finallerine katılacak.

Kocaeli Basket Kulübü kız takımları sorumlusu Mevlüt Salla, U16 takımı ağırlıklı bir kadroyla Muğla’ya gideceklerini belirterek, “Bu yıl yıldızlar düzeyinde Türkiye derecesi elde etmek istiyoruz. Bunun için de önümüzdeki günlerde Hatay’da yapılacak yarı finallere hazırlık amacıyla Muğla’daki maçlara yıldızlar ağırlıklı kadroyla çıkacağız. Tecrübe edinmelerini istiyoruz. Tabi bu iddiasız olacağımız anlamına gelmiyor. Çok güçlü takımlar var, biz de elimizden geleni yapacağız” dedi.

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