Kocaeli Basketbol İl Karması, Türkiye finallerine yükseldi

Kocaeli Basket U16 kız ve erkek takımlarının Türkiye finallerine yükselmesinin ardından basketbol alt yapısından bir büyük başarı haberi daha geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde organize edilen Anadolu Yıldızları Yıldızlar Ligi’nde Kocaeli, adını finallere yazdırdı. Varan Aslan’ın koordinatörlüğü, Çağdaş Genç ile Emrah Şensoy’un teknik sorumluluğundaki 2003-2004-2005 doğumluların yer aldığı Kocaeli Basketbol İl Karması, önce Çanakkale’deki ilk grubu geçti. FİNALLLER AFYON’DA YAPILACAK Sonrasında Sakarya’daki çeyrek finallerden yüzünün akıyla çıkan Kocaeli Karması, Denizli’deki yarı finallerde de birinci olarak adını 8’li finallere yazdırdı. Kocaeli Basketbol İl Karması, 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Afyon’daki Türkiye finallerinde mücadele edecek. Takımın teknik sorumlusu Çağdaş Genç, hedeflerinin finallerde iyi bir Türkiye derecesi olduğunu söyledi.

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