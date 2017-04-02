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Kocaeli Basketbol Karması, Türkiye 3’ncüsü oldu

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Kocaeli Basketbol Karması, Türkiye 3’ncüsü oldu
Afyon’da düzenlenen Anadolu Yıldızları Basketbol Türkiye Birinciliğinde Kocaeli Karması çok önemli başarıya imza attı.

Bu sabah Mersin’i 82-73 yenen temsilcimiz Türkiye üçüncüsü oldu.

MERSİN’İ 82-73 YENDİ

Afyon’da düzenlenen ve 8 takımın yer aldığı Anadolu Yıldızları Basketbol Türkiye Birinciliğinde mücadele eden Kocaeli Karması ilk grupta iki galibiyet, bir yenilgiyle ikinci olmuş, adını yarı finale yazdırmıştı.Yarı finalde diğer grubun birincisine kaybeden temsilcimiz bugün Mersin ile üçüncülük maçına çıktı. Başa baş geçen maçı Kocaeli Karması 8-2-73 aldı ve Türkiye üçüncüsü oldu.

ÇAĞDAŞ GENÇ GURURLU

Takımın teknik sorumlusu Çağdaş Genç yaptığı değerlendirmede, “Buraya gelirken hedefimiz zatan üçüncülüktü. Zira İstanbul’un Avrupa ve Anadolu karmalarıyla baş edebilmemiz çok zordu. Burada iki yenilgiyi de onlardan aldık. Diğer maçları kazanınca Türkiye üçüncüsü olduk. Bu derece çok önemli ve değerdi. Sporcularımızı ve tüm emek verenleriz kutluyorum” dedi. 

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