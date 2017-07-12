Kocaeli Bayan FK ilk sınavına çıkıyor

Türkiye Yıldız Bayanlar Şampiyonası 1’inci eleme heyecanı yarın başlıyor.

Tek temsilcimiz olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ilk sınavında Karabük Gençlik ile karşılaşacak. Sakarya Arifiye’deki spor kompleksinde oynanacak maçın saati 18.00 olarak belirlendi. Grubun diğer maçı Karadeniz Ereğli ile Kanalboyu Nilüfer arasında oynanacak. 4 takımın tek devreli lig esasına göre mücadele edeceği eleme turunda ikinci maçlar cumartesi, son maçları ise pazar günü oynanacak.

Grubu ilk sırada bitiren takım direkt olarak 2. Eleme turuna yükselirken, 25 il merkezinde en iyi puan ve averaja sahip 7 grup ikincisi de bu hakkı elde edecek. Toplam 32 takım ikinci tura kalacak. İkinci tur maçları 25-26 temmuz, üçüncü tur maçları 1-2 Ağustos’ta oynanacak. 4’lü finallerin tarihi ise 9-11 Ağustos olarak belirlendi. Harb.İşspor’un pilot takımı olarak kurulan Kocaeli Bayan FK’nın göstereceği performans merak ediliyor.