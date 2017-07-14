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Kocaeli Bayan FK kötü başladı

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Kocaeli Bayan FK kötü başladı
İlimizi Sakarya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1.eleme turunda temsil eden Kocaeli Bayan FK bugün çıktığı ilk maçını kaybetti.

Karabük Gençlik’e gücü yetmeyen temsilcimiz sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Diğer maçta Karadeniz Ereğli, Kanalboyu Nilüfer’e 4-2 üstünlük sağladı. Şampiyonada bugün maç yoktu. Yarın saat 16.00’da Kanalboyu Nilüfer-Karabük Gençlik, saat 18.00’de ise Kocaeli Bayan FK-Karadeniz Ereğli maçları var. Şampiyona pazar günü sona erecek. 4’lü grupta birinci olacak ekip direkt olacak ekip direkt ikinci tura yükselirken, ikinci sırada yer alacak takımın da diğer il merkezlerindeki duruma göre bir şansı olacak.

 

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