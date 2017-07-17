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Kocaeli Bayan FK son maçını da kaybetti

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Kocaeli Bayan FK son maçını da kaybetti
İlimizi Sakarya’da Arifiye Spor Kompleksinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1.eleme turunda temsil eden Kocaeli Bayan FK yıldız kız futbol takımı, ilk iki maçını farklı kaybederek gruptan çıkma şansını yitirmişti.

Temsilcimiz son maçında Bursa Kanalboyu Nilüferspor’a 4-0 kaybetti ve üçte sıfırla şampiyonayı tamamladı. Son maçını kazanan Karadeniz Ereğli 3’te 3 ile grup birincisi oldu ve 2.eleme turuna yükseldi. Bursa Kanalyolu Nilüferspor ise ikinci sırada yer aldı. Yeni kurulan Kocaeli Bayan FK ilk şampiyonasında deneyim kazandı.

HARB. İŞSPORLU GENÇLER BEKLEMEDE

Kadınlar futbolda yıldızların ardından gençlerde Türkiye Şampiyonası heyecanı için geri sayılıyor. İlimizi Harb.İşspor’un temsil edeceği şampiyonada ilk eleme turu maçları 16-21 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 114 takımın 24 il merkezinde mücadele edeceği şampiyonada temsilcimiz şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak gösteriliyor. Teknik sorumlu Hasan Alemdar, hazırlıkların sıkı bir şekilde devam ettiğini söyledi, “Doğrusu heyecanlı ve bir o kadar da sabırsızız. Bu yıl kupayı ilimize getirmek için kararlıyız” dedi.

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