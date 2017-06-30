Kocaeli bayramda yine rekor kırdı

Ramazan Bayramı’nda Turkcell’liler sevdikleriyle yine cepten bayramlaştı.

Arife ve bayram günleri de dahil olmak üzere 4 gün boyunca toplamda 13 milyon GB data kullanarak bir rekora imza atan Turkcell müşterileri, bayram süresince 1,3 milyar dakika konuşurken, 754 milyon SMS gönderdi. Sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunan BiP de bayram süresince yoğun olarak tercih edildi.

KOCAELİ 8'İNCİ

Yapılan ölçümlemelere göre Kocaeli ilk 10 il sıralamasında, bayram boyunca en çok konuşan ve data tüketen sekizinci il oldu. En fazla data kullanımın yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Muğla, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Balıkesir oldu. Ses, SMS, data kullanımının en fazla olduğu ve iletişimin en fazla yaşandığı il yine İstanbul oldu. Bayramda en çok konuşan 10 il sıralamasında İstanbul’u, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Adana, Kocaeli, Hatay ve Muğla takip etti.

