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Kocaeli beşik gibi! 10 gün içinde...

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Kocaeli beşik gibi! 10 gün içinde...
İlimizde son 10 gün içinde hafif büyüklükte 5 deprem meydana geldi. Son deprem bugün Körfez'de saat 12.12 sıralarında 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bilgiye göre merkez üssü Körfez Elmacık Köyü'nde 1.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu hafif büyüklükteki deprem vatandaşlar tarafından çok fazla hissedilmedi.

Kayıtlara göre, daha önce ilimizde 2 ve altında 4 deprem meydana gelmişti. Gebze Denizli Köyü'nde 4 Nisan'da  2.00, 30 Mart'ta 1.7 şiddetinde iki deprem meydana gelmişti.  Dilovası Tepecik Köyü ise 5 Nisan ve 29 Mart'ta 1.9 şiddetinde sallanmıştı. Son olarak Körfez'deki sarsıntıyla birlikte ufak çaplı depremlerin sayısı 5'i buldu.

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