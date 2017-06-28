Kocaeli Bilim Merkezi Portekiz’de Türkiye’yi temsil etti

Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi, Portekiz’de gerçekleşen Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeleri Birliği (ECSİTE) Konferansına katıldı.

Kocaeli Bilim Merkezi, Portekiz’in Porto kentinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen bilim merkezleri ile müze temsilcilerinin katıldığı Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeleri Birliği (ECSİTE) konferansına Türkiye’yi temsilen katıldı.

Porto Üniversitesi Doğa, Tarih ve Bilim Müzesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta, bilim merkezi ve müzelerin geliştirilmesi ile alakalı diğer katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.

Porto’da düzenlenen, dünyanın önde gelen bilim merkezleri ile müze temsilcilerinin katıldığı Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeleri Birliği’nin (ECSİTE) konferansında Türkiye’yi temsil eden kurumlar arasında Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi de bulunuyor.

Porto Üniversitesi Doğa Tarih ve Bilim Müzesi’nin ev sahipliğini yaptığı, Alfandega Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta, Kocaeli Bilim Merkezi ve Müze temsilcileri bilim merkezleri ve müzecilik sektörünün önde gelen uluslararası firmalar ile etkili bilgi alış verişlerinde bulundu. Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesini daha da geliştirerek dünyadaki diğer örnekleri ile rekabet edebilme vizyonu ile ilgili çeşitli görüşmeler de yapıldı.

52 ülkeden 370’den fazla üyesi ile bilim merkezleri ağı için büyük önem arz eden Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeler Birliği (ECSİTE) dünya genelindeki pek çok bilim merkezinin ortak bir biçimde proje ürettiği, geliştirdiği saygın bir kuruluş olarak tanınıyor. Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi’nin misafir üye olarak bulunduğu Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeler Birliği, ortak çalışma alanını genişleterek, ortak çalışma ve bilgi paylaşımı ağını genişletmeyi amaçlıyor.