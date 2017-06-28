  • BIST 99.822
  • Altın 141,935
  • Dolar 3,5225
  • Euro 4,0071
  • Kocaeli 31 °C

Kocaeli Bilim Merkezi Portekiz’de Türkiye’yi temsil etti

»
Kocaeli Bilim Merkezi Portekiz’de Türkiye’yi temsil etti
Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi, Portekiz’de gerçekleşen Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeleri Birliği (ECSİTE) Konferansına katıldı. 

Kocaeli Bilim Merkezi, Portekiz’in Porto kentinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen bilim merkezleri ile müze temsilcilerinin katıldığı Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeleri Birliği (ECSİTE) konferansına Türkiye’yi temsilen katıldı.
Porto Üniversitesi Doğa, Tarih ve Bilim Müzesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta, bilim merkezi ve müzelerin geliştirilmesi ile alakalı diğer katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.

Porto’da düzenlenen, dünyanın önde gelen bilim merkezleri ile müze temsilcilerinin katıldığı Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeleri Birliği’nin (ECSİTE) konferansında Türkiye’yi temsil eden kurumlar arasında Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi de bulunuyor.

Porto Üniversitesi Doğa Tarih ve Bilim Müzesi’nin ev sahipliğini yaptığı, Alfandega Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta, Kocaeli Bilim Merkezi ve Müze temsilcileri bilim merkezleri ve müzecilik sektörünün önde gelen uluslararası firmalar ile etkili bilgi alış verişlerinde bulundu. Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesini daha da geliştirerek dünyadaki diğer örnekleri ile rekabet edebilme vizyonu ile ilgili çeşitli görüşmeler de yapıldı.

52 ülkeden 370’den fazla üyesi ile bilim merkezleri ağı için büyük önem arz eden Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeler Birliği (ECSİTE) dünya genelindeki pek çok bilim merkezinin ortak bir biçimde proje ürettiği, geliştirdiği saygın bir kuruluş olarak tanınıyor. Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi’nin misafir üye olarak bulunduğu Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeler Birliği, ortak çalışma alanını genişleterek, ortak çalışma ve bilgi paylaşımı ağını genişletmeyi amaçlıyor.

Bu haber toplam 205 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sezon açıldı! İşte Kocaeli'de ücretsiz havuzlar28 Haziran 2017 Çarşamba 12:18
  • Mezbahadan kaçtı, ortalığı birbirine kattı28 Haziran 2017 Çarşamba 12:07
  • Sıcaklık artıyor.. Gizli tehlikeye dikkat!28 Haziran 2017 Çarşamba 11:35
  • Süre uzatıldı! Son başvuru 30 Haziran28 Haziran 2017 Çarşamba 11:34
  • Körfezli avcılardan Baran'a kılıç28 Haziran 2017 Çarşamba 11:23
  • Öğretmenler İzmit turunda28 Haziran 2017 Çarşamba 10:53
  • Kültür Tepesi açılıyor28 Haziran 2017 Çarşamba 10:38
  • Kesinlikle taviz yok!28 Haziran 2017 Çarşamba 10:18
  • Eşmeliler, dere ıslahı istiyor28 Haziran 2017 Çarşamba 09:58
  • Tatilciler dönüş yolunda trafikte kaldı27 Haziran 2017 Salı 23:11
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti