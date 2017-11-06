Kocaeli Bilişim Fuarı 23 Kasım’da kapılarını açıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23-26 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenleyeceği Kocaeli Bilişim Fuarı, birbirinden ilginç gerçeklik düzeneklerine ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda fuarda artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip dinozor düzenekleri olacak. Bu düzeneklerle her evde bir Jurassic Park olacak.

Ana teması "Sanal ve Artırılmış Gerçeklik" olarak belirlenen fuarda; ilkokul çağından üniversiteye uzanan genç kuşağa ulaşmak, bilişim öğretmenlerinin ufkunu genişletmek ve sektörün önde gelen firmalarını Kocaeli'yle tanıştırmak amaçlanıyor. Fuar kapsamında, sanal ve artırılmış gerçeklikle Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe teknolojinin geldiği son nokta belirlenecek. Ayrıca özellikle savunma alanındaki milli kurumlarımızın katılımıyla bilişimde ülkemizin geldiği düzey gözler önüne serilecek.

Binlerce metrekarelik fuar alanında konuşlanacak olan yüzlerce bilişim firması, alan içi ve alan dışı etkinliklerle sektöre gönül verenlerin karşısında olacak. Sanal gerçeklik uygulamaları, en gelişmiş uçuş simülatörleri, 3D yazıcılar, mobil uygulamalar, akıllı şehir sistemleri, inovatif ürünler ve görüntüleme sistemleri, sosyal medya uygulamaları, gelişmiş robotik uygulamalar gibi projelerin yanı sıra bilişim sektörünün baş döndürücü hızına eşlik edecek uygulamalarla Kocaeli Bilişim Fuarı, adeta bir bilişim festivaline dönüşecek. Sektörün dikkat çeken isimleri ise düzenlenecek söyleşilerde deneyim paylaşımında bulunacak.