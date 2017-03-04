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Kocaeli Birlik, Erzurum’a konuk

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Kocaeli Birlik, Erzurum’a konuk
2.Lig Beyaz Grup’ta son üç maçta sadece 2 puan alabilen, liderin 7 puan gerisine düşen Kocaeli Birlikspor günü zorlu Erzurum Büyükşehir deplasmanında geçirecek.

Kırmızı-Beyazlı ekibin liderlik umutlarını sürdürebilmesi için 5 puan önünde ikinci sırada yer alan rakibini mutlaka yenmesi gerekiyor. Ekibimizde sarı kart cezalısı Gökhan Meral dışında eksik bulunmuyor. Körfez’deki ilk maç karşılıklı gollerle 1-1 bitmişti.

KAFİLEDE 20 FUTBOLCU VAR

 Teknik sorumlu Fatih Akyel maç kadrosunu 20 kişi olarak belirledi. Kafilede yer alan isimler şöyle: Fatih Öztürk, Ahmet Önal, Uğur Daşdemir, Burak Keskin, Emre Balak, Erdi Öner, Turgay Gölbaşı, Kürşat Ergun Aydın, Ali Kemal Yükseker, Umut Kaya, Aydın Çetin, Onur Garip, Mutlu İlengöz, Fatih Kıran, Alp Ergin, Uğur Işıkal, Batuhan Boyoğlu, Gökhan Meral, Mehmet Gürkan Öztürk, Emrecan Yıldızhan.

SAAT 14.00’DE BAŞLAYACAK

Teknik patron Akyel, kötü gidişata Erzurum’da son vermeye çalışacaklarını söyledi, “Hem liderlik şansımızı sürdürmek, hem Play-Off hattındaki yerimizde kalmak için kazanmaya mecbur olduğumuz bir maça çıkacağız” dedi. Maçı Çanakkale bölgesinden A klasman hakemi Ali Şenaslan yönetecek. Kazım Karabekir Stadı’ndaki maçın başlama saati 14.00 olarak belirlendi. Grubun lideri İstanbulspor günü Tepecik deplasmanında geçirecek.

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