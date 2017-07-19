Kocaeli Birlik ile Gölcükspor hazırlık maçında karşı karşıya

İlimizin iki profesyonel takımı Kocaeli Birlikspor ile Gölcükspor ilk hazırlık maçlarını birbirleriyle oynayacaklar. Alparslan Türkeş Stadı’ndaki maç saat 17.30’da başlayacak.

ALPARSLAN TÜRKEŞ’TE SAAT 17.30’DA

Yeni sezonla ilgili çalışmalarını sıkı bir program dahilinde sürdüren 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor ile 3.Lig’de mücadele verecek Gölcükspor yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Alparslan Türkeş Stadı’ndaki maçın başlama saati 17.30 olarak belirlendi. Gerek Birlikspor teknik sorumlusu Cem Sinen Vergül, gerekse Gölcükspor teknik patronu Ramiz Soydaş’ın ilk hazırlık maçında kadrodaki tüm oyunculara şans vermesi bekleniyor. Kocaeli Birlikspor ikinci hazırlık maçını cumartesi günü Kocaelispor’un grubundaki Şanlıurfa Karaköprü Belediye ile yapacak. Gölcükspor ise pazartesi günü The Ness Otel’de kampa girecek. 10 gün süreli kampın hemen ardından Kırmızı-Siyahlılar turnuvaya katılmak üzere Afyon’a gidecek.