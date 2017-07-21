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Kocaeli Birlik ile Gölcükspor yenişemedi

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Kocaeli Birlik ile Gölcükspor yenişemedi
İlimizin iki profesyonel takımını dün Alparslan Türkeş Stadı’nda karşı karşıya getiren hazırlık maçından gol sesi çıkmadı. Birlikspor’un daha organize görüldüğü maçta her iki teknik adam da bolca oyuncu değişikliğine gitti.

BİRLİK DAHA HAKİM
Yaşanan mali sorun ve transfer yasağından dolayı yeni sezonda altyapıdaki gençlerden kurulu bir kadroyla mücadele edecek olan 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Kocaeli Birlikspor, 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden kentlisi Gölcükspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Dün Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda oynanan maç başa baş geçti. Maçın genelinde Birlikspor’un oyuna daha hakim olduğu görüldü. İki takımın da bol bol futbolcu değiştirdiği maçta gençlerin hırslı ve istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. Maç başladığı skorla bitti.

BAŞKANLAR MAÇTA
Hazırlık maçını Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Körfez Belediyesi Spor Danışmanı Metin Özkan, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Saha Komiserleri Dernek Başkanı Süleyman Karadaş, antrenörler, spor adamları, futbolcular ve sporcu velileri izledi.

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