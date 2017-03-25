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Kocaeli Birlik, K.Maraş sınavında

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Kocaeli Birlik, K.Maraş sınavında
2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Kocaeli Birlikspor 29.hafta mücadelesinde yarın K.Maraş’ı ağırlayacak.

Son 3 maçta 7 puan kaybederek ilk 5’teki yerini sıkıntıya sokan Kırmızı-Beyazlıların özellikle içerde puan kaybına tahammülü kalmadı. Birlikspor’u 1 puan geriden tehdit eden takımlardan Keçiörengücü ile Sivas Belediye de günü evlerinde geçirecek. Keçiörengücü, Tepecik, Sivas Belediye ise Hacattepe ile oynayacak.

Temsilcimizde geçen haftaki Hacettepe maçında ikinci sarıdan atılan iki isim Onur Garip ile Erdi yarın yok. Teknik patron Fatih Akyel, “Üç haftadır bize yakışmayan sonuçlar alıyoruz. Maraş karşısında çıkış başlatmak istiyoruz” dedi. Maçın tüm geliri SMA hastası Eylem Bebek’in tedavi masrafları için kullanılacak. Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı Samsun bölgesinden Ercan Hallaç yönetecek. İlk maçı temsilcimiz 2-0 kaybetmişti.

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