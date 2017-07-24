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Kocaeli Birlik üçüncü hazırlık maçını oynuyor

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Kocaeli Birlik üçüncü hazırlık maçını oynuyor
2.Lig temsilcimiz hazırlık maçlarına devam ediyor.

Gölcük ve Kapaköprü ile berabere kalan Kırmızı-Beyazlılar üçüncü maçını Kartepe’de Turgutluspor ile oynayacak. Maç saati 16.00.

KARTEPE GREEN PARK OTEL SAHASINDA

2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor hazırlık maçlarına devam ediyor. Geçen hafta ilk hazırlık maçında Gölcükspor ile golsüz, ikinci maçta Şanlıurfa Karaköprü ile 1-1 berabere kalan Kırmızı-Beyazlı ekibimiz üçüncü maçını Turgutspor ile oynayacak. Geçen yıl 3.Lig’e çıkan,  Darıca G.B ile Gölcükspor’un grubunda yer alan Manisa ekibinin kamp yaptığı Kartepe Green Park Otel sahalarında oynanacak maçın başlama saati 16.00 olarak belirlendi. Temsilcimiz bu hafta sonuna kadar hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek. 2 Ağustos Çarşamba günü sezon başı kampı için Afyon’a gidecek olan Kırmızı-Beyazlılar 15 Ağustos’ta dönecek. Kampta iki gündü bir oynanması planlanıyor.

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