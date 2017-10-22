Kocaeli Birlikspor-Afjet Afyonspor: 1-4
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kocaeli Birlikspor sahasında Afjet Afyonspor'a 4-1 yenildi.
11'inci dakikada Afjet Afyonspor'da korner atışını İsmet kullandı. Ceza sahası içinde Kocaeli Birlikspor kalecisi Onur Behiç topu elinden kaçırınca boşta kalan topa Nazmi'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.
32'nci dakikada Afjet Afyonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Tugay'ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Oltan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.
39'uncu dakikada İsmet'in ortasında ceza içinde topla buluşan Yasin'in plase vuruşunda top kaleci Onur Behiç'in kapattığı köşeden filelere gitti: 0-3.
53'üncü dakikada Yasin'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Bayram'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-4.
84’üncü dakikada Yahya Kemal'in ara pası ile buluşan Melih kaleci Bekir'in üzerinden aşırttığı top filelere gitti: 1-4.
Karşılaşma Afjet Afyonspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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