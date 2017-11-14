Kocaeli Birlikspor çift idman yaptı

Kırmızı-Beyazlılar maçın hazırlıklarına önceki gün sabah kros antrenmanıyla başladı. Çınarlıdere Mesire Alanı’na giden ekip tempolu koşular yaptı. Takım akşam da Alparslan Türkeş Stadı’nda dayanıklılık idmanı yaptı. Son 7 maçta puan yüzü göremeyen, düşme hattının üzeriyle puan farkı 5’e çıkan Kocaeli Birlikspor, Tokatspor karşısında kötü gidişata dur demeye çalışacak.

