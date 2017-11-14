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Kocaeli Birlikspor çift idman yaptı

Kocaeli Birlikspor çift idman yaptı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor, cumartesi günü saat 13.30’da Alparslan Türkeş Stadı’nda Tokatspor’u ağırlayacak.

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Kırmızı-Beyazlılar maçın hazırlıklarına önceki gün sabah kros antrenmanıyla başladı. Çınarlıdere Mesire Alanı’na giden ekip tempolu koşular yaptı. Takım akşam da Alparslan Türkeş Stadı’nda dayanıklılık idmanı yaptı. Son 7 maçta puan yüzü göremeyen, düşme hattının üzeriyle puan farkı 5’e çıkan Kocaeli Birlikspor, Tokatspor karşısında kötü gidişata dur demeye çalışacak. 
 

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