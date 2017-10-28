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KOCAELİ BİRLİKSPOR Kastamonu sınavında

KOCAELİ BİRLİKSPOR Kastamonu sınavında

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor yarın zorlu Kastamonuspor deplasmanında puan ve puanlar arayacak. Mavi Karadeniz TV’den naklen yayınlanacak maç saat 14.30’da başlayacak.

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SAAT 14.30’DA BAŞLAYACAK
2.Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren, üç maçtır puan yüzü göremeyen Kocaeli Birlikspor, 10’ncu hafta mücadelesinde  yarın Kastamonuspor 1966’ya konuk olacak. Gazi Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak olan karşılaşmayı İstanbul bölgesinden B klasman hakem Tolga Ahmet Kalaycı yönetecek. Mavi Karadeniz TV’den naklen yayınlanacak maçta temsilcimizde cezalı devam eden Emrecan Yıldızhan yok. Öte yandan Batuhan Boyoğlu, Muhammet Özkal ve Yahya Kemal Baki de sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik direktör Cem Sinan Vergül amaçlarının kendi oyun kimliklerini sahaya yansıtmak ve evlerine puanla dönmek olduğunu söyledi. 
 

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